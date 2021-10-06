За прошедшие сутки зарегистрировано 1828 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан – 290, в городе Алматы – 419, в городе Шымкент – 73, в Акмолинской области – 56, в Актюбинской области – 70, в Алматинской области – 145, в Атырауской области – 46, в ВКО – 87, в Жамбылской области – 43, в ЗКО – 51, в Карагандинской области – 169, в Костанайской области – 101, в Кызылординской области – 32, в Мангистауской области – 6, в Павлодарской области – 120, в СКО – 98, в Туркестанской области – 22.