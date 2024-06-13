Забор детской площадки намазали солидолом в одном из микрорайонов Актау

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Оно и понятно...когда пользуются все ,а платят за ремонты и установку новых элементов только те на чьей территории где детская площадка или ограда. Знакомо. У нас ЖК, закрытый двор и за новую д.площ платили окол миллиона руб . владельцы квартир. Бывает что через прутья двух дворов дети просачиваются аж с соседней улицы и ведут себя как дикари...