О ситуации в социальных сетях рассказала одна из мам детей, играющих на площадке в 13 микрорайоне. Она отмечает, что сотрудники ОСИ 13 микрорайона 23 дома решили намазать солидолом забор, который расположен между 23 и 21 домами.
Забор детской площадки намазали солидолом в одном из микрорайонов Актау
Комментарии
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F I
Оно и понятно...когда пользуются все ,а платят за ремонты и установку новых элементов только те на чьей территории где детская площадка или ограда. Знакомо. У нас ЖК, закрытый двор и за новую д.площ платили окол миллиона руб . владельцы квартир. Бывает что через прутья двух дворов дети просачиваются аж с соседней улицы и ведут себя как дикари...
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16 час.
Александр Котов
Колючая проволока тоже не вызывает аллергии, можно вместо солидола использовать.
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14 час.
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