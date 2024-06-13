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  • Александр Котов
    Колючая проволока тоже не вызывает аллергии, можно вместо солидола использовать.Забор детской пл...
  • F I
    Оно и понятно...когда пользуются все ,а  платят за ремонты  и установку новых элементов только те на чьей территории ...Забор детской пл...
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    Уже неделю кушать не могу и по ночам не сплю,- все думаю,- а Какая погода ждет жителей Актау во вторник ???🤢🤢🤢Какая погода ждет...

Забор детской площадки намазали солидолом в одном из микрорайонов Актау

Забор детской площадки намазали солидолом в одном из микрорайонов Актау

О ситуации в социальных сетях рассказала одна из мам детей, играющих на площадке в 13 микрорайоне. Она отмечает, что сотрудники ОСИ 13 микрорайона   23  дома решили намазать солидолом забор, который расположен между 23 и 21 домами.

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Комментарии
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F I
Оно и понятно...когда пользуются все ,а  платят за ремонты  и установку новых элементов только те на чьей территории где  детская площадка или ограда. Знакомо. У нас ЖК, закрытый двор и за новую д.площ платили окол миллиона руб . владельцы квартир.  Бывает что через прутья двух дворов дети просачиваются аж с соседней улицы и ведут себя как дикари...
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16 час.
Александр Котов
Колючая проволока тоже не вызывает аллергии, можно вместо солидола использовать.
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14 час.

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