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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанский боксер завоевал бронзовую медаль на Первенстве Европы среди юниоров

Рязанский боксер завоевал бронзовую медаль на Первенстве Европы среди юниоров

Соревнования среди юношей в возрасте 15-16 лет проходят с 3 по 11 октября в Будве (Черногория). Участие в них принимали более 400 спортсменов, представляющих 40 стран.

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