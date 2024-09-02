Как цвет глаз кошки влияет на ее характер

Цвет глаз кошки может многое рассказать о её характере и даже повлиять на восприятие её поведения. Хотя это не строгое правило, и индивидуальность каждого животного зависит от множества факторов, включая породу и воспитание, существует мнение, что определённый цвет глаз может быть связан с определёнными чертами характера.