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Регионы России

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Бывший главком ВСУ Сырский назвал поражение в Курской области «спасением для Киева»

Бывший главком ВСУ Сырский назвал поражение в Курской области «спасением для Киева»

Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский охарактеризовал поражение ВСУ в ходе операции в Курской области как стратегическое «спасение» для Киева.

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