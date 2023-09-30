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Сейейс о рижском «Динамо»: «Команды больше не существует. Спонсоров не было, раньше деньги шли из России»

Латвийский клуб выступал в КХЛ с 2008 по 2022 годы. В сезоне-2022/23 клуб участвовал в чемпионате Латвии по хоккею.

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