Разведывательно-ударный беспилотный комплекс «Куб-СМ»

Концерн «Калашников» готовится представить перспективный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ». Он построен на основе беспилотных летательных аппаратов и предназначается для борьбы с широким кругом целей.
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