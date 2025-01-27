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Разведывательно-ударный беспилотный комплекс «Куб-СМ»

Разведывательно-ударный беспилотный комплекс «Куб-СМ»

Концерн «Калашников» готовится представить перспективный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ». Он построен на основе беспилотных летательных аппаратов и предназначается для борьбы с широким кругом целей.

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