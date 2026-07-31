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Наш потерянный мир

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«Гиацинты» разрушили сеть укрепленных позиций ВСУ в Запорожской области

«Гиацинты» разрушили сеть укрепленных позиций ВСУ в Запорожской области

Минобороны России сообщило об уничтожении 15 укрепленных блиндажей неприятеля. Это произошло в результате выполнения огневых задач расчетами самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Восток».

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