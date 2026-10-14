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От МИФИ к орбите: в России создали компактный детектор для изучения природы полярных сияний

От МИФИ к орбите: в России создали компактный детектор для изучения природы полярных сияний

В НИЯУ МИФИ разработали прототип прибора для регистрации энергичных электронов, вызывающих полярные сияния: устройство, созданное с участием студентов и школьников, войдёт в состав малого спутника CubeSat 3U и поможет отслеживать динамику радиационных поясов Земли и прогнозировать космическую погоду.

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