От МИФИ к орбите: в России создали компактный детектор для изучения природы полярных сияний

В НИЯУ МИФИ разработали прототип прибора для регистрации энергичных электронов, вызывающих полярные сияния: устройство, созданное с участием студентов и школьников, войдёт в состав малого спутника CubeSat 3U и поможет отслеживать динамику радиационных поясов Земли и прогнозировать космическую погоду.
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