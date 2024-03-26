Жительница Сочи обвиняет полицейских в фальсификации доказательств по делу о мошенничестве

Жительница Сочи обвиняет полицейских в фальсификации доказательств по делу о мошенничествеЖительница Сочи обратилась к главе следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить полицейских курорта.
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