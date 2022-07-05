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Федотов в Северодвинске, новое поражение ЦСКА, Роналду не вернулся в «МЮ», сбой при оформлении Fan ID, Москалев рассудит Суперкубок, игрока АПЛ подозревают в изнасиловании, Дзюба не поехал в Китай и другие новости

Федотов в Северодвинске, новое поражение ЦСКА, Роналду не вернулся в «МЮ», сбой при оформлении Fan ID, Москалев рассудит Суперкубок, игрока АПЛ подозревают в изнасиловании, Дзюба не поехал в Китай и другие новости

Погнали в новый день с утренним дайджестом 😉 1. «Спорт-Экспресс» опубликовал фотографии вратаря Ивана Федотова из воинской части в Северодвинске.

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