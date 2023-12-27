Захарова: Киев замыслил провокацию с отравляющими веществами

Global Look Press/Zamir Usmanov/Russian Look Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев замыслил провокацию с использованием отравляющих веществ западного производства для того, чтобы обвинить РФ в якобы использовании химоружия.
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