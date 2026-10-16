Жительница Магнитогорска получила пять лет колонии общего режима за хищение 10 млн рублей у 50 клиентов под видом продажи туристических путевок с 2022 по 2024 год.
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