Серебряным призёром чемпионата России стал стрелок из Новодвинска

Личный чемпионат страны по пулевой стрельбе в эти дни проходит в посёлке Игнатово Московской областиЛичный чемпионат страны по пулевой стрельбе в эти дни проходит в посёлке Игнатово Московской областиАрхангельскую область на чемпионате страны представляют сильнейшие спортсмены региона.