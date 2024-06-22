Серебряным призёром чемпионата России стал стрелок из Новодвинска

Личный чемпионат страны по пулевой стрельбе в эти дни проходит в посёлке Игнатово Московской областиЛичный чемпионат страны по пулевой стрельбе в эти дни проходит в посёлке Игнатово Московской областиАрхангельскую область на чемпионате страны представляют сильнейшие спортсмены региона.
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