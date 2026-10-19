© Elisa Schu/dpa/Global Look PressВерховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье признался, что неподготовленность альянса является его настоящим кошмаром, который не дает спать по ночам.
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