Google снова поплатится. За злоупотребление положением на рынке

Google обязана выплатить €2,4 млрд за злоупотребление доминирующим положениемЕвропейский суд постановил, что Google должна заплатить штраф в размере €2,4 млрд за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке.
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