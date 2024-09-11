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Google снова поплатится. За злоупотребление положением на рынке

Google снова поплатится. За злоупотребление положением на рынке

Google обязана выплатить €2,4 млрд за злоупотребление доминирующим положениемЕвропейский суд постановил, что Google должна заплатить штраф в размере €2,4 млрд за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке.

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