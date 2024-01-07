Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Напутствия Обамы для предвыборной гонки Байдена из-за Трампа

Напутствия Обамы для предвыборной гонки Байдена из-за Трампа

WP: Обама призвал Байдена усилить предвыборную кампанию из-за Трампа Экс-президент США призвал нынешнего американского лидера и его сторонников усилить предвыборную кампанию и вести ее более агрессивно из-за опасений по поводу возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет газетаЭкс-президент США Барак Обама (Фото: Scott Olson / Getty Images) Экс-президент США демократ Барак Обама призвал нынешнего американского лидера Джо Байдена и его сторонников усилить предвыборную кампанию из-за опасений по поводу возможного возвращения к власти республиканца Дональда Трампа, пишет газета The Washington Post со ссылкой на три источника.

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Комментарии
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Валерий Василенко
Обезьяна страшная.
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15 час.
Сергей Рубцов
Отправить ему почтой банан!!!! Он достоин его!!!!)))
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13 час.

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