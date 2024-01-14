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Трагическая гибель Льва Рубинштейна: отек мозга и травмы после ДТП

Трагическая гибель Льва Рубинштейна: отек мозга и травмы после ДТП

Трагическая гибель Льва Рубинштейна: отек мозга и травмы после ДТП Ольга ВайленкоПричиной смерти выдающегося российского поэта и публициста Льва Рубинштейна стали серьезные травмы, полученные в результате ДТП, произошедшего 8 января в Москве.

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