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Кудерметова и Павлюченкова в паре прошли во второй круг Australian Open

Кудерметова и Павлюченкова в паре прошли во второй круг Australian Open

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова одержали победу над соотечественницами Анастасией Потаповой и Яной Сизиковой в стартовом матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года в парном разряде.

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