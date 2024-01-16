Кудерметова и Павлюченкова в паре прошли во второй круг Australian Open

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова одержали победу над соотечественницами Анастасией Потаповой и Яной Сизиковой в стартовом матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года в парном разряде.