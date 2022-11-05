Пожару в костромском кафе присвоили третий ранг сложности

ГУ МЧС России по Костромской области Здание кафе «Полигон» ранее загорелось в Костроме. Огонь успел распространиться на площади 3,5 тысячи квадратных метров, пожару присвоили третий уровень сложности, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.