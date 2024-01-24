Второй за месяц сбой в работе Telegram и WhatsApp связывают с протестами

По всей России 24 января фиксируются сбои в работе Telegram и WhatsApp. Сервис «Сбой.рф» зарегистрировал несколько тысяч жалоб от пользователей, больше всего сообщений поступило из Новосибирской области и Хабаровского края.
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