Не надо мешать Комиссии по развитию дельты Нигера — экс-президент Нигерии

Политики не должны вмешиваться в деятельность Комиссии по развитию дельты реки Нигер (NDDC), чтобы не мешать организации эффективно работать, заявил бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан 12 июля на конференции в столице штата Риверс городе Порт-Харкорт, сообщает газета Daily Trust.