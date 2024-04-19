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Комитет по транспорту Петербурга одобрил повышенные штрафы для нарушителей ПДД на электросамокатах

Московские власти предложили с 1 июня 2024 года протестировать новые системы контроля за средствами индивидуальной мобильности в городах федерального значения и ввести более строгие штрафы для нарушителей.

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