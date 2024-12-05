Рестайлинг маленького кроссовера Toyota Aygo X: как автомобиль будет выглядеть без камуфляжа

Недавно Toyota приступила к первым тестам прототипа рестайлингового кроссовера Aygo X. Эта модель является одной из самых компактных в гамме SUV японской марки и одно время даже предлагалась на российском рынке благодаря «серому» импорту.
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