В центре Сочи задержали самого хозяйственного вора

Мужчина 31 года от роду украл с витрины магазина электродрель. В закупке она стоит 8 тысяч. Сочинец продал инструмент и потратил деньги, но его все равно нашли: он попал на камеры видеонаблюдения.
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