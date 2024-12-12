Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Специалисты тщательно очистили лепной декор В Москве проходят или запланированы реставрационные работы в трёх сталинских высотках: жилом доме на площади Красные Ворота, главном здании МГУ имени Ломоносова на Воробьёвых горах и здании Министерства иностранных дел.
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