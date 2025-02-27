Двухэтажный дом сгорел ранним утром в Лоухском районе

Пожар в поселке Чупа каким-то чудом обошелся без пострадавшихФото: Госкомитет Карелии по ОЖ и Б Ранним утром 27 февраля в поселке Чупа Лоухского района произошел пожар, в результате которого полностью сгорел двухэтажный дом.
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