Двухэтажный дом сгорел ранним утром в Лоухском районе

Пожар в поселке Чупа каким-то чудом обошелся без пострадавшихФото: Госкомитет Карелии по ОЖ и Б Ранним утром 27 февраля в поселке Чупа Лоухского района произошел пожар, в результате которого полностью сгорел двухэтажный дом.