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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергеев о повторении рекорда по голам в Кубке: «Пока только сравнялся, еще играть и играть. Надеюсь, карьера еще длинная будет, так что впереди много рекордов»

Иван Сергеев дал комментарий после того, как повторил рекорд Олега Веретенникова и Александра Соболева по голам в FONBET Кубке России.

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