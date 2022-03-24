«Вуэльта Каталонии». 4-й этап. Гонщики проедут маршрут с тремя подъемами первой категории

24 марта пройдет четвертый этап многодневки «Вуэльта Каталонии». Гонщики проедут маршрут с набором высоты 3400 м и прохождением трех подъемов первой категории.

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