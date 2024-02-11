СК РФ взял на контроль дело о дебошире в Химках после сюжета РЕН ТВ

Главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе следствия по делу о запугавшем соседей мужчине в подмосковных Химках, о действиях которого сообщал телеканал РЕН ТВ.
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