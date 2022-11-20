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Канчельскис про 0:0 с Узбекистаном: «Ну выиграли бы 5:0, и что, вышли бы на ЧМ? Время такое – проверяем молодых»

Андрей Канчельскис прокомментировал результат матча сборной России с Узбекистаном. «Сейчас Карпин ищет и проверяет молодых ребят.

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