Методички Центробанка убивают: Русский борщ "съели" на лондонских биржах

За несколько лет базовый набор овощей подорожал почти вдвое, превращая обычный домашний обед в статью серьёзных расходов для миллионов семей.
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