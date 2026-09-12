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Царьград

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Методички Центробанка убивают: Русский борщ "съели" на лондонских биржах

Методички Центробанка убивают: Русский борщ "съели" на лондонских биржах

За несколько лет базовый набор овощей подорожал почти вдвое, превращая обычный домашний обед в статью серьёзных расходов для миллионов семей.

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