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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шелтон о своей девушке: «Тринити приехала, когда я проигрывал. Наверное, ей было неприятно это видеть»

Бен Шелтон поблагодарил Тринити Родман за поддержку в финале US Open . Вчера Тринити Родман сыграла за «Вашингтон Спирит» против «Бостон Легаси» в Национальной женской футбольной лиге (0:3).

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