Главе ведомства представят доклад о расследовании обстоятельств смерти пенсионерки в Волгоградской области

В СМИ получили распространение публикации, согласно которым в многоквартирном жилом доме, расположенном в городе Волжский, произошло частичное обрушение балкона, в результате которого погибла пожилая женщина.
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