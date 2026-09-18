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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хачанов снялся с ATP 250 в Ханчжоу и планирует сыграть на выставочном турнире в Санкт-Петербурге

Карен Хачанов рассказал о планах на оставшуюся часть сезона. «Не поеду в Ханчжоу, снялся с турнира. Полечу в Пекин, Шанхай, Алматы, Вену, Париж – вот ближайшие планы».

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