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В Петербурге арестовали мигрантку за попытку сунуть взятку полиции в бронежилет

В Петербурге арестовали мигрантку за попытку сунуть взятку полиции в бронежилет

Суд в Петербурге арестовал иностранку, попытавшуюся дать взятку сотруднику полиции. Чтобы ее не задерживали за нелегальное пребывание в России, злоумышленница просунула деньги под бронежилет правоохранителя.

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