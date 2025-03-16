В Петербурге арестовали мигрантку за попытку сунуть взятку полиции в бронежилет

Суд в Петербурге арестовал иностранку, попытавшуюся дать взятку сотруднику полиции. Чтобы ее не задерживали за нелегальное пребывание в России, злоумышленница просунула деньги под бронежилет правоохранителя.
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