Материалы для строительства на Луне выдержали полгода снаружи МКС

Образцы геополимеров из имитации лунного грунта не разрушились в условиях космоса, а некоторые стали прочнееОбразцы строительных материалов, разработанные в Университете Делавэра провели шесть месяцев снаружи МКС, где подвергались воздействию открытого космоса на низкой околоземной орбите.
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