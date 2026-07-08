Материалы для строительства на Луне выдержали полгода снаружи МКС

Образцы геополимеров из имитации лунного грунта не разрушились в условиях космоса, а некоторые стали прочнееОбразцы строительных материалов, разработанные в Университете Делавэра провели шесть месяцев снаружи МКС, где подвергались воздействию открытого космоса на низкой околоземной орбите.