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Царьград

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Wildberries запустил такси WB Taxi в Ереване с бонусами 1500 драмов

Wildberries запустил такси WB Taxi в Ереване с бонусами 1500 драмов

Wildberries запустил в Ереване сервис такси WB Taxi в режиме раннего доступа, который первыми смогут использовать сотрудники и партнеры маркетплейса.

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