Минимальный возраст для покупки охотничьего ружья увеличили до 21 года

Поправки расширяют список причин для отказа в выдаче лицензии. Помогут ли новые нормы отсечь неадекватных граждан или дело вовсе не в возрасте?Поправки к законопроекту об усилении контроля за оборотом оружия приняла Госдума во втором чтении.