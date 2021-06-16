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Минимальный возраст для покупки охотничьего ружья увеличили до 21 года

Минимальный возраст для покупки охотничьего ружья увеличили до 21 года

Поправки расширяют список причин для отказа в выдаче лицензии. Помогут ли новые нормы отсечь неадекватных граждан или дело вовсе не в возрасте?Поправки к законопроекту об усилении контроля за оборотом оружия приняла Госдума во втором чтении.

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