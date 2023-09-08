Российские банки заявляют, что не успевают перейти на отечественное ПО и просят отсрочить импортозамещение

Ряд российских кредитных организаций считают невыполнимым указ президента Владимира Путина, согласно которому субъекты КИИ (критическая информационная инфраструктура) должны к 2025 году полностью отказаться от иностранного ПО, перейдя на отечественный софт.
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