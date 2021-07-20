Business FM

66 221 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Наши деды положили свои жизни, чтобы помещиков и рабов не было. Теперь наша дума хочет, чтобы они и их дети были госп...В России могут сн...
  • Серж Южанин
    А вам никто и не ...
  • Серж Южанин
    А вам никто и не ...

Кому-то хорошо, а кому-то «средневековье»: российских спортсменов удивили условия проживания в Олимпийской деревне

Кому-то хорошо, а кому-то «средневековье»: российских спортсменов удивили условия проживания в Олимпийской деревне

Что происходит в местах размещения российской делегации в Токио и все ли так страшно? Business FM собрала мнения спортсменов о бытовой стороне Олимпийских игрСпортсмены столкнулись с бытовыми проблемами в Олимпийской деревне на Играх в Токио.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх