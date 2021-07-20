Кому-то хорошо, а кому-то «средневековье»: российских спортсменов удивили условия проживания в Олимпийской деревне

Что происходит в местах размещения российской делегации в Токио и все ли так страшно? Business FM собрала мнения спортсменов о бытовой стороне Олимпийских игрСпортсмены столкнулись с бытовыми проблемами в Олимпийской деревне на Играх в Токио.
Что происходит в местах размещения российской делегации в Токио и все ли так страшно? Business FM собрала мнения спортсменов о бытовой стороне Олимпийских игрСпортсмены столкнулись с бытовыми проблемами в Олимпийской деревне на Играх в Токио.
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