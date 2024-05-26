НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Воскресенье, 2️⃣6️⃣ мая, 2024 год

Воскресенье, 2️⃣6️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🐆 День снежного барса на Алтае 🇷🇺 День российского предпринимательства 🧑‍🦰Всемирный день рыжих людей 👯‍♀Международный день близнецов 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1829 год - в ходе русско-турецкой войны корабль российского флота - бриг "Меркурий" одержал победу в неравном бою с двумя турецкими кораблями 📔 1896 год - в Российской империи учреждена памятная государственная награда - медаль «В память коронации Императора Николая II» 📔 1913 год - поднялся в небо первый в мире многомоторный самолёт русского конструктора И.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх