Воскресенье, 2️⃣6️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🐆 День снежного барса на Алтае 🇷🇺 День российского предпринимательства 🧑‍🦰Всемирный день рыжих людей 👯‍♀Международный день близнецов 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1829 год - в ходе русско-турецкой войны корабль российского флота - бриг "Меркурий" одержал победу в неравном бою с двумя турецкими кораблями 📔 1896 год - в Российской империи учреждена памятная государственная награда - медаль «В память коронации Императора Николая II» 📔 1913 год - поднялся в небо первый в мире многомоторный самолёт русского конструктора И.