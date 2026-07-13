Михаил Ефремов поселился в новой квартире с возлюбленной: подробности

СМИ сообщили о том, что актер больше не живет с Кругликовой и детьми. Михаил Ефремов Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look PressМихаил Ефремов, освободившийся из колонии в январе 2026 года, начал новую главу в личной жизни.
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