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Топ-10 дорам, похожих на «Истинную красоту»

Топ-10 дорам, похожих на «Истинную красоту»

«Истинная красота» – комедийная дорама о буднях корейских школьников. На первый взгляд может показаться, что в этой истории нет никакого смысла, но в сериале решаются важные проблемы: комплекс неполноценности, взаимоотношения с родителями и окружающими.

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