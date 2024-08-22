Самая старшая долгожительница Татарстана отметила 105-летие

Жительнице Пестречинского района Анастасии Антоновой исполнилось 105 лет. В этот день ее поздравили не только родные и близкие, женщине также вручили цветы, поздравительную открытку от Пестречинского района и передали поздравительное письмо от Московского Кремля.
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