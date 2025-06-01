Мать двух малышей погибла под Брянском

В результате крушения поезда под Брянском погибла женщина-врач Виолетта из Москвы. Ее двое детей были госпитализированы с травмами, но их состояние стабильноВ результате крушения поезда под Брянском погибла женщина-врач Виолетта из Москвы.
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