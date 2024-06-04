Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс грантов для социальных НКО

Проект направлен на помощь детям с расстройствами аутистического спектра Открылся прием заявок на грантовый конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
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