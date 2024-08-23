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Алаудинов: ВС РФ не дают ВСУ подтянуть на курское направление свежие силы

Алаудинов: ВС РФ не дают ВСУ подтянуть на курское направление свежие силы

Российские военные не позволяют подразделениям ВСУ подтянуть на курское направление свежие силы, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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