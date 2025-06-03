Сила в правде
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Сила в правде

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Русский Перл-Харбор: Что потеряла Россия на разгромленных базах стратегической авиации и какие последствия нас ждут

Русский Перл-Харбор: Что потеряла Россия на разгромленных базах стратегической авиации и какие последствия нас ждут

События 1 июня шокировали русское общество: враг чуть ли не в прямом эфире выжигал нашу стратегическую авиацию копеечными дронами, столбы чёрного дыма над авиабазами поднимались в небо под беспомощное молчание федеральных СМИ и глумливый хохот вражеских медиа; простые русские мужики руками, камнями … .

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