События 1 июня шокировали русское общество: враг чуть ли не в прямом эфире выжигал нашу стратегическую авиацию копеечными дронами, столбы чёрного дыма над авиабазами поднимались в небо под беспомощное молчание федеральных СМИ и глумливый хохот вражеских медиа; простые русские мужики руками, камнями … .