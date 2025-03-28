«Кто это всё им разрешил?»: жительница кубанской станицы жалуется на захват водоохранной зоны

«Кто это всё им разрешил?»: жительница кубанской станицы жалуется на захват водоохранной зоныШлагбаум, выпас коров, разрытая земля и стройка за забором – все это сильно возмущает жительницу станицы Платнировской в Кореновском районе Краснодарского края, назовем ее Ирина (женщина попросила не указывать настоящее имя).